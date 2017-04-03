北返車潮湧現 中山高員林段車速降
今天是清明連假第3天，國道中山高北上彰化到埔鹽路段出現北返車潮，車速降到40公里上下，預估入夜後車潮才會疏解。
國道中山高彰化路段今天上午發生1起火燒車意外，1輛小貨車行經中山高南下192公里彰化路段時，車頭突然傳出異聲，沒多久就冒出濃煙，小貨車駕駛薛姓男子趕緊把車子停下來離開，沒多久小貨車就起火，而受到這起事故影響，南下路段曾一度塞車。
到了下午，出外旅遊以及返鄉北上的車潮逐漸湧現，造成國道中山高彰化系統交流道到埔鹽路段北上方向，車速從早上90到100公里，降到40到50公里左右，至於南下方向交通則維持順暢。
國道警方指出，為了因應連續假日產生的車潮，今天和明天埔鹽系統北上匝道進行管制封閉，建議原本計畫要從埔鹽系統北上匝道進入高速公路的駕駛人行駛替代道路，再進入國道。1060403
(中央社)
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