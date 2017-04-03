台南下營養鴨場染禽流感 全場撲殺

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(中央社記者張榮祥台南3日電）台南市下營區1處養鴨場申請上市屠宰前，被檢出感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動保處今天撲殺全場5287隻鴨。

動保處表示，下營區這處養鴨場3月27日採檢送驗，昨天確診感染H5N2亞型高病原性禽流感。

動保處同時對場內區域及周邊道路等公共區域噴霧消毒，以杜絕病毒擴散。1060403

(中央社)