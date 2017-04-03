王大陸爆熱戀姜漢娜 甜蜜同遊大阪
南韓媒體爆出南韓演員姜漢娜和台灣演員王大陸同遊日本大阪，疑似因戲結緣發展為戀人，但消息一出，雙方經紀公司均出面否認，王大陸經紀人甚至表示，「當然不是真的。」
南韓媒體「STARNEWS」今天指出，南韓演藝經紀公司Fantagio娛樂表示，旗下演員姜漢娜與王大陸的戀愛報導毫無依據，兩人僅是單純的朋友關係。
據報導，有相關人士表示，姜漢娜和王大陸確實在日本見過面，但並非單獨見面，同行的還有雙方好友和工作人員。
同時，王大陸的經紀人也對緋聞回應表示，「當然不是真的。」
王大陸主演的電影「我的少女時代」在南韓爆紅，他還因此遠渡重洋，去年在首爾梨花女子大學舉辦粉絲見面會，擁有不少南韓粉絲。
姜漢娜去年在南韓SBS電視台連續劇「月之戀人：步步驚心：麗」中飾演公主「皇甫蓮花」，與飾演四皇子的李準基有不少對手戲。
南韓媒體報導，姜漢娜和王大陸是因合作拍攝電視劇「鬼吹燈之牧野詭事」，傳出兩人因戲結緣進而發展為戀人，並同遊日本大阪。1060403
(中央社)
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