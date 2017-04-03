潘維剛：為國盡忠的國軍不能遺忘

前立委、國民黨主席參選人潘維剛(右二)3日到桃園市平鎮區國旗屋，並贈送國旗給國旗達人張老旺(右一)。(賴佑維攝)

前立委、中國國民黨主席參選人潘維剛，3日到桃園市平鎮區國旗屋出席「雲天高誼，為國盡忠的國家英雄不能遺忘」活動，並贈送200面國旗給國旗達人張老旺，她說，異域孤軍不能被遺忘，若當選主席，將推動建立紀念館，感謝為國家犧牲的這群人。

潘維剛說，當年國軍部隊在泰緬邊境作戰，雖然處境艱難，但仍自立自強，贏得世人尊敬，是實至名歸的時代英雄。潘維剛強調，若當選黨主席，將為他們設立專屬的紀念館，並延續張老旺對國旗的熱愛，讓當年游擊隊的故事可以被代代相傳。

(中時)