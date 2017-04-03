趙薇牽6歲女兒逛街 水汪大眼複製媽

網友巧遇趙薇和女兒牽手逛街。（圖／翻攝自微博）

大陸女星趙薇2008年嫁給香港地產富商黃有龍，育有一女「小四月」，近日有網友巧遇母女倆現身香港逛街，快迎接7歲的小四月，長高不少，一雙水汪大眼更被讚和媽媽一模一樣。

趙薇日前帶著女兒小四月到香港「太古廣場」逛街，趙薇紮起馬尾、戴著墨鏡，一身全黑的休閒打扮，相當低調，而11日就滿7歲的小四月，同樣綁著馬尾，身穿印有小花的灰色運動套裝，站在媽媽身旁已超過對方的腰部，長大許多。

母女倆手牽緊緊逛街，邊走邊聊天，而小四月一雙圓滾滾大眼睛，看似閃著興奮的光芒，可愛模樣相當討喜，照片一曝光，網友大讚小四月水靈大眼完全遺傳趙薇，直誇母女兩人都是美女，讚嘆基因好強大。

(中時電子報)