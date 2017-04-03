服務中南部出國旅客 高鐵28日起新增6時左營北上列車

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為方便中南部出國旅客，台灣高鐵公司4月28日起每天早上6時加開從左營站出發的北上列車。(賴佑維攝)

為方便中南部出國旅客，台灣高鐵公司4月28日起每天早上6時加開從左營站出發的北上列車，沿途停靠台南、嘉義、台中，旅客預計7時26分抵達桃園站，並可轉乘機場捷運前往桃園機場出國。

高鐵桃園站長王稔慈說，200車次的北上列車，抵達桃園站時間約為上午7時26分，比目前左營首班車抵達桃園站時間，提早了42分鐘。估計轉搭捷運後，將可趕上10時30分以前的飛機。

(中時)