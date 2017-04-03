高市覺民警推廣「安心手鍊」 申請防走失

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2017.04.03 高雄市 ▲高雄市三民二分局覺民所女警顏淑惠（右一）主動向長者及家屬說明「安心手鍊」的申請。（呂素麗翻攝）

有鑑於高齡化社會來臨，年長者失智、走失情況時有所聞，警察為民服務項目「協助迷途老人平安返家」已是大宗；高雄市社會局為造福年滿60歲的市民，具有失智、精神異常、智能障礙，或曾走失等年長者，憑具相關證明，則可免費申請訂製安心手鍊。

三民二分局覺民所警員顏淑惠接獲該訊息，深覺轄內長者安全的重要性，主動走入社區，按圖索驥逐一拜訪轄內曾走失長者，挨家挨戶宣達此訊息，仔細一一向家屬說明並表示可代為申請。

今年86歲的王伯伯曾於去年有走失紀錄，見女警來訪親切的笑臉迎人，王伯伯家屬聽員警解說後，讚揚稱道，現在的警察「足感心」。

(中時)