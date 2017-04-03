大成商工家長會 成立「便當回扣自救會」代位求償

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虎尾鎮大成商工2015年爆發午餐回扣案，前校長陳秀娟與夫婿黃曙曜遭判刑，學校家長會成立「大成商工便當回扣自救會」，3日循法律途徑展開代位求償，已有上千名家長與學生簽下委任狀。校方則強調此案已在司法程序中，一切依法處理。

大成商工每學期向學生收取午餐代辦費用，校方向供應商訂購午餐後，再以每名學生7至9.5元向廠商索求回扣，若自2001年陳秀娟接任校長算起，回扣金額達4000餘萬元。

此案經法院1審判決，陳秀娟與黃曙曜分別判處4年8個月、5年2個月，目前上訴中。大成商工家長會為確保家長與學生權益，決定成立「大成商工便當回扣自救會」，依法代位求償，現在3年級學生與2006年畢業後的校友均可申請。

家長會長陳泳榞表示，家長會認為回扣案影響校譽甚鉅，除了求償，也已向教育主管機關反映協助處理。陳秀娟夫婦不法所得約4000萬元，受害學生約1萬人，初估每名學生可獲賠3至4000元。

陳泳榞說，今天自救會在學校門口展開求償委任狀簽署活動，不少人前來填寫刑事附帶民事訴訟請求損害賠償文件，求償者也可上FB網站搜尋「大成商工便當回扣自救會」，將申請表投遞至指定的郵政信箱，不需負擔任何訴訟費用。

(中時)