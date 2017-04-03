四湖鄉包公祖廟 司法人員祈求懲奸除惡

海清宮包公祖廟的龍、虎、狗頭鍘「懲奸除惡、伸張正義」，吸引民眾參拜。（張朝欣攝）

四湖鄉海清宮包公祖廟供奉「閻羅天子」包青天，信眾感謝包公保佑他遠離小人、事業順利，捐贈1組龍、虎、狗頭鍘，成為鎮殿之寶。清明連續假期吸引大批信眾參拜，其中有許多司法人員，祈求包公協助「懲奸除惡、伸張正義」。

四湖鄉三條崙海清宮供奉「閻羅天子」，迄今已有279年歷史，是全國供奉包公的祖廟，1名劉姓信眾因為包公保佑他親近貴人、遠離是非之徒，得以事業順利、家庭平安，因此捐奉1組龍、虎、狗頭鍘，由台南老師傅以雞瘤木雕刻而成。

海清宮主委蘇金志表示，龍、虎、狗頭鍘雕工精緻，雞瘤木與鋼刀非常沈重，每座重達100公斤以上，是廟方的「鎮廟之寶」。據史料記載，龍、虎、狗頭鍘分別斬除為非作歹的皇親國戚、王公大臣、十惡之徒，可保佑信眾遠離奸邪、事業順利。

由於包公是「司法之神」，經常有司法相關人員前來參拜，對司法人員而言，龍、虎、狗頭鍘不畏權貴，是正義的化身。日前國民黨黨主席參選人詹啟賢造訪海清宮，也強調「改革不鍘民眾，要鍘有問題的官員」。

四湖鄉長蘇國瓏說，以往知道海清宮有龍、虎、狗頭鍘的民眾並不多，今年2月鄉公所與海清宮配合台灣燈會在雲林，斥資250萬元打造1組「包公鍘駙馬爺陳世美」花燈，才讓龍、虎、狗頭鍘廣為人知。

(中時)