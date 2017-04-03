護送出西藏 達賴喇嘛與護衛重逢話當年

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lamas）與近60年前護送他逃出西藏一段路的印度邊界守衛重逢，氣氛感人。

法新社和「印度時報」（The Times of India）報導，81歲的達賴喇嘛自抗暴運動失敗逃出西藏以來，一直在印度過著流亡生活。

他昨晚在印度東北部展開訪問時，與當年護送他的邊境衛隊退役成員納仁強杜拉達斯（Naren Chandra Das）相擁，場面動人。達賴喇嘛造訪當地，讓大陸火冒三丈。

大陸當年派遣軍隊鎮壓藏人抗暴後，憂心性命不保的達賴喇嘛逃離位於喜馬拉雅山的家鄉，兩人自1959年以來就未曾碰面。

根據「印度新聞信託社」（PTI），達賴喇嘛在東北部城市古瓦哈蒂市（Guwahati）舉行的典禮中，對79歲的達斯說，「看著你的臉，我現在才意識到我一定也很老了」。

達斯回憶起，當時年紀尚輕的達賴喇嘛喬裝成士兵、以躲避中共部隊追捕，經歷13天跋涉翻越喜馬拉雅山抵達印度後，他奉命不得與他交談的情景。

他說：「我們的責任只有保衛和護送他度過其中一段旅程。」

人在古瓦哈蒂的達賴喇嘛準備前往印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh），參訪地處偏遠的達旺（Tawang）僧院；這是他當年首度跨越國界，抵達印度的地方。（譯者：中央社劉文瑜）1060403

(中央社)