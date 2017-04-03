雲林稽查豆芽菜 確保民眾飲食衛生安全

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我要評比

清明祭祖食品需求量大增，縣府衛生局為確保民眾的飲食衛生安全，3日會同雲林地檢署、保安警察第7總隊等單位，查察西螺鎮5家豆芽菜製售業者，結果均符合規定，沒有違法使用食品添加物情況。

衛生局長吳昭軍呼籲民眾，選購食品時應注意，拒買來路不明食品，並避免購買色澤過白、過脆或有異味的產品。衛生局將持續辦理各項食品安全衛生管理與稽查，消費者如有任何問題，可撥打食品衛生科洽詢，專線電話（05）5339730。

(中時)