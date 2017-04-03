香港很無聊？陳芳明批柯P：丢盡了台北市民的顏面

台北市長柯文哲在2日晚間返台，但在訪問期間議席「香港很無聊」的談話引起熱議。（資料照片/陳麒全攝）

台北市長柯文哲日前一席「香港很無聊」的言論，不僅引起港人熱烈回應，也在台灣引起爭論，政大台文所教授陳芳明就在臉書上批評柯文哲「真的丢盡了台北市民的顏面。」

柯文哲在訪問東南亞的行程中，表示「香港很無聊，香港就一個小島有什麼好看的？」，儘管事後他解釋這不是失言，而是不服氣香港的國際旅遊人數超越台灣，是台灣需要檢討的地方，但這番話還是引起熱議。

有些香港人認同柯文哲的說法，也有人邀請柯文哲到香港遊覽，要向他介紹不無聊的玩法，知名作詞人林夕、歌手何韻詩也紛紛對這件事做出回應。

政大台文所教授陳芳明今天則是在臉書上批評柯文哲，表示柯文哲身為台北市的市長，真的丢盡了台北市民的顏面，「不知道市長身分有什麼偉大？只不過是一名公僕而已，到底在跩什麼跩？」

(中時電子報)