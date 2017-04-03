虎頭山燒4.5小時 消防籲「四不二記得」口訣

桃園虎頭山燒4.5小時，桃園也發生多起零星火警，讓打火弟兄疲於奔命。(蔡依珍攝)

掃墓變「燒」墓！清明連假第三天，艷陽高照，民眾忙掃墓，但「天乾物燥」頻傳燒金紙不慎引發火警，桃園虎頭山今近中午遭祝融，因風勢大、火苗不斷亂飛飄竄，導致火勢「遍地開花」，面積一度延燒超過2萬平方公尺，桃園消防奮鬥近4.5小時終於撲滅火勢。

清明連假太陽公公露臉，民眾紛紛利用好天氣掃墓祭祖，但天乾物燥，燃燒金紙或焚燒墓園周邊雜草稍有不慎就會釀災，桃園大有公墓疑因民眾祭祖燃燒金紙餘燼未熄，引發祝融之災。

桃園消防上午11點獲報，派出16車、42人，在艷陽下努力打火，大隊長李振坪也到場親自坐鎮指揮，但因風勢助長火勢，火苗又隨風飄散到各處，波及整座公墓，現場燃燒雜草面積一度超過2萬平方公尺，虎頭山環保公園上方幾乎遍地開「火」，遠處觀看虎頭山被濃濃黑煙籠罩，打火弟兄苦於找不到起火源，奮力控制火勢。

在消防員傾力搶救下，終於在下午3點半撲滅火勢，未波及其他地方或民宅，一天下來桃園也發生多起零星火警，所幸並未有人員傷亡，但已讓打火弟兄疲於奔命。

預計明連假最後一天是掃墓高峰，桃園市消防局呼籲掃墓民眾應謹記「四不二記得」口訣：雜草不亂燒、金紙不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，一定要好好地確認火苗已經完全熄滅才可離開，別讓清明節成為「消防劫」。

(中時)