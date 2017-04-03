中榮埔里分院強調 降血脂藥無偽藥流入醫院

市面警傳降血脂藥「冠脂妥」，出現偽藥，台中榮民總醫院埔里分院特別澄清，該院使用的藥品，是依規向合法廠商採購，絕不購買來路不明的藥物，就診民眾絕對可以安心使用該院開出的藥品。

中榮埔里分院針對降血脂藥出現偽藥風波，特別由院長葛光中邀集各科室主管進行相關報告，並當場表示，院方各類採購案件都應注意作業期程，依法妥適辦理，並深化機關廉能形象，以免醫療服務打折扣。

該院政風室主任張資鑫並指出，驚傳全台有57萬多人使用的降血脂藥「冠脂妥」（10毫克包裝）竟是偽藥，該院經健康促進醫院暨服務機構認證，並無偽藥流入醫院，不會影響民眾用藥安全。

該院藥劑科主任顏志和進一步說明，院內並未採用該公司的產品，且院方的藥品係依據輔導會各級榮院常備藥品聯標採購進行，並依藥事管理會設置暨藥品管理要點辦理，絕不買來路不明的藥物，所以就診民眾可安心使用該院的藥品。

(中時)