府：試委謾罵式談話 無助年改成功

考試委員周玉山表示，政府狠毒，砍殺公務員刀刀見骨。總統府發言人黃重諺今天說，這樣謾罵式的談話，無助於年金的成功改革，任令年金制度持續崩壞，「恐怕也有違職守」。

考試委員周玉山表示，政府狠毒，砍殺公務員刀刀見骨；他並舉毛澤東建立政權17年後發動文化大革命為例說，政府成立後立刻展開年金大革命，1年後要收效，讓毛澤東甘拜下風。

總統府發言人黃重諺今天說，年金制度改革的目標是確保每一位國民都能擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續照顧到每一個人，年金改革的成功，不僅國人高度期待，支持並且確保改革的成功，「更是包括考試委員在內，每一位相關公職不可拋卻的責任」。

黃重諺說，「這樣謾罵式的談話，無助於年金的成功改革」；任令年金制度持續崩壞，讓年輕的公教人員失卻保障，「恐怕也有違職守」。

他說，至於改革方案的研擬，透過年初的年金改革國是會議已經提出了許多具體的方向，由行政部門來擬具相關方案，由國會來審查通過，確保這些改革的目標能夠達成，這沒有違憲的問題，而討論過程中，期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能廣泛討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。

黃重諺指出，政府各部門也會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。1060403

(中央社)