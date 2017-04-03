GODIVA 2017凍飲系列 搶鮮上市
春天都還沒過完呢，GODIVA夏季凍飲就搶鮮上市了！本次推出的皇家凍飲一共有8款口味，2款主打口味為72%與50%黑巧克力凍飲，3款全新季節限定口味：藍白巧克力、杏仁味白巧克力、比利時餅乾味白巧克力以及三款經典口味牛奶巧克力、薄荷黑巧克力及紅莓黑巧克力可供挑選。
皇家凍飲組合有1杯凍飲+1顆精選巧克力，組合價200元。每一杯巧克力冰沙都是由比利時進口的巧克力原料製成，搭配精選巧克力一同品嚐。
同場加映：優惠活動
A夏季冰品買五送一集點活動
活動日期: 2017年4月1日~2017年5月31日
活動內容: 購買夏季冰品（巧克力凍飲、霜淇淋級杯裝冰淇淋），即可獲得1個印章。集齊5個印章，即可免費獲贈一個冰品。
B霜淇淋紀念價
活動日期: 即日起~2017年4月30日
活動內容: 明星商品霜淇淋紀念價160元。（原價200元）
(中時)
關鍵字：GODIVA
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