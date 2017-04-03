還在加油就踩油門 情侶闖禍扯斷加油槍
一對台中的情侶趁著連假駕車到台南遊玩，2日深夜11時許，開車進入北區一家加油站，加油員才剛交付會員卡，蔡男以為已完成加油，踩下油門準備離去，竟扯斷加油槍，汽油噴了一地，不僅嚇壞全部加油站員工，兩情侶也傻眼，只好與加油站協調後續賠償事宜。
蔡姓情侶2日深夜駕車進入北區加油站加油，他預付了1100元油資與一張會員卡，員工將集完點數的卡片先交還車主，蔡男已為已完成加油，搖上車窗逕自踩下油門離去。
加油員見車啟動，趕忙上前呼喊，並要拔出油槍，但已來不及，在車輛的拉扯下，油槍斷裂，油管的汽油灑出。蔡男發現異狀趕忙煞車，但「災情」已經造成。
「在台中，通常交還會員卡就代表完成加油動作了」開車闖禍的蔡男解釋並非故意扯斷油槍，而是習慣動作，但滿地的汽油，已讓加油站員工嚇出一身冷汗，接獲通知的警消趕緊開著消防車到場戒備。
幸好未釀更嚴重的災情，加油站將與蔡男協調後續責任與賠償事宜。蔡姓情侶虛驚一場，也打壞了旅遊約會的好心情。
(中時)
關鍵字：加油槍
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