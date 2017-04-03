僑外生參訪移民署 認識新南向政策

國立台北教育大學師生與移民署台北市服務站同仁合影。（移民署提供）

國立台北教育大學東協人力教育中心主任王大修，今日率領台灣及來自印尼、馬來西亞、香港、澳門、大陸等地共28位僑外生，到移民署台北市服務站參訪，上了一堂「多元夥伴共學計畫之移民法規課程」，王大修希望能讓學生實地了解政府相關規定及運作，讓台北教育大學為成為東協語文、華語文與企業管理人才培育新基地。

目前國內大專院校積極發展教育新南向政策，邀請各領域外國學人，打造人才培育新基地。以台北教育大學來說，針對越、印、泰、日、韓等東協地區國家廣招外籍生、僑生進行全英語授課，這些課程必須邀請國際知名學者辦理講座。

移民署業管人員指出，外國學者通常持外交部核發的獎助金學人或訪問學人簽證入台，例如這些客座教授打算停留2個月，因講學延長等事由，可檢具相關文件經移民署許可辦理展延至多為6個月，若是學校延攬為專職，就要向勞動部取得工作證後，到移民署改辦應聘居留證才能繼續留台。

對於這些僑外生今天的來訪，移民署給予熱情接待與詳盡說明。台北市服務站主任黃齡玉表示，王大修教授能親自帶領學生實地學習，很有意義，不僅讓台灣的學生了解人才是全球移動，也讓僑外生了解台灣政府育才攬才的移民政策；學校吸引東南亞學生人才來台儲備能量，移民署則協助學校加快僑外生及國外客座教授們居、停留的申辦流程，透過跨領域合作，讓台灣與東協國家的教育多邊交流進展更快速。

(中時)