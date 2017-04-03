獅主場開幕戰 相隔5年再排洋投先發
統一獅主場開幕戰將在清明連假期最後一天登場，明天（4日）晚間5點05分於台南球場面對富邦悍將，因陣中本土王牌「嘟嘟」調整不及，獅隊把先發重任交給去年聯盟三振王布魯斯，這也是獅隊繼2012年後再度排出洋投扛主場首戰。
獅隊今年在行銷、球衣都大翻新，希望呈現給球迷全新風貌，球場去年季後也進行看台整修和補強，4日的主場開幕戰格外受期待，球團邀請到代總教練黃甘霖的歌姬老婆「A-Lin」到場開唱，獲得好評的主場球衣也將在明天正式登場，上周預售票就已熱銷4000張，內野票也已售出8成。
獅隊上一次由洋投扛主場首戰已是2012年的強納森（亦是聯盟開幕戰），過去4年則都由本土投手掛帥，2013、2014年為羅錦龍，2014年由嘟嘟在台南迎戰義大犀牛，去年獅隊破天荒把主場首戰安排在花蓮，並排出年輕左投江辰晏先發，但碰上雨勢攪局延賽。
今年原本仍是獅隊王牌潘威倫最被期待能扛主場首戰，但他因參與經典賽擔任中繼角色，返回母隊後再重新調整回先發，趕不及中職開季，依黃甘霖評估，預計還要一周才會回一軍先發，羅錦龍、江辰晏目前也還在二軍調整。
(中時電子報)
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