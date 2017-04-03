新南向政策有成？ 蔡英文：多元旅遊樣態 讓世界走進台灣

總統蔡英文。(中央社資料照)

蔡政府上任後，力推新南向政策，試圖於當前的經濟困局中，找出另一條路。今（3）日，總統蔡英文於臉書PO文，指出去年來台旅客達1,069 萬人次，為歷史新高，而其中東南亞旅客人數大幅成長，顯示觀光產業已開始有不同的樣貌；她強調，提供更多元的旅遊樣態，是讓世界走進台灣最好的方法。

蔡英文今於臉書表示，首先強調，「觀光是我們最重視的產業之一。」並提及這一年多來，國內的觀光產業逐漸有不同的樣貌，除了韓國、港澳旅客外，捷運上也可見到不少穆斯林旅客，或是於旅遊景點發現多了許多東南亞旅客的身影。

因此，蔡英文認為，「提供更多豐富多元的旅遊樣態，是讓世界走進台灣最好的方法。」而在新南向的政策下，蔡稱東南亞旅客有著大幅成長，「今年1月，新南向18國來台的觀光人次，也是過去4年同月成長幅度最高。」未來更會致力於提昇旅遊服務品質，與更多語系的導遊人才，讓台灣能越來越好玩。

不過，雖現階段在新南向觀光獲得佳績，但交通部觀光局日前表示，從去年5月到今年2月，10個月的時間，陸客來台人數與同期相比大減112.7萬人次，以陸客在台每人每日消費金額232.1美元、平均停留7天計算，觀光相關業者收益暴減558.5億元。新南向政策能否真正補足這塊觀光缺口，值得日後注意。

(中時電子報)