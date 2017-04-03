板橋果菜批發市場 本月7日起試營運

標榜全台首座綠建築及智慧批發市場的板橋果菜批發市場，將於於本月7月開始試營運，正式加入大台北蔬果供應。

新北果菜運銷公司總經理江惠貞表示，湳興市場周邊蔬果批發業者將於本月7日進駐試營運，試營運期間板橋果菜運銷公司除全力協助輔導攤商熟悉批發市場營運流程外，同時推行場內外停車場4月7日至21日免收停車費及正式營運至10月31日止管理費由原3.5%調降為3%兩項優惠措施，歡迎有需求的消費者到板橋果菜批發市場選購，期許未來開幕後，成為新北市安心蔬菜供應平台，提供大漢溪以南消費者採買新據點。

(中時)