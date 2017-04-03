HBL》高中籃球熱潮蔓延 乙級首度網路直播

HBL乙級最後8強，將由快樂電視直播。（快樂電視提供）

HBL高中籃球聯賽甲級上月初才在台北小巨蛋風光落幕，引來熱潮蔓延到其他層級的學生聯賽，本屆高中乙級聯賽就吸引網路平台「快樂電視」投入資源，將轉播乙級男、女子組最後8強比賽，最後一天還與緯來體育台合作，將直播男子組精彩賽事，喊出「創世紀」口號，期待在HBL正式邁入30周年的前夕，再度引發熱潮。

高中乙級聯賽最後8強賽共40場比賽，將從4月5日起，在基隆體育館點燃戰火，男子組有彰化高中尋求衛冕，女子組則是來自桃園的陽明高中將尋求6連霸。此外，台北第一志願名校建國中學也是乙組8強之一，表現也備受矚目。

本屆打進高乙8強的球隊，男子組包括基隆海事、花蓮高工、建國中學、竹林高中、立仁高中、竹山高中、彰化高中、善化高中。女子組包括壽山高中、能仁家商、國立陽明、四維高中、屏東高工、小港高中、台南高商、輔仁中學。

高乙聯賽過去從未有轉播機會，但隨著科技進步，網路直播興起，本屆吸引快樂電視進行網路直播，高中體總會長匡格非表示，HBL甲級帶動整體收視率，加上籃球運動又是最多高中生參與的運動，高中體總樂見有更多單位投入轉播，將繼續努力推動其他運動，包括排球、足球等，全面推展中學運動。

HBL乙級聯賽今年首次由快樂電視網進行網路直播，只要手機下載快樂電視（Happy TV）APP（Android https://goo.gl/cnuwM0），就能觀賞乙級賽事，還能透過「遠端加油機制」，觀賞球賽轉播時，可以即時選擇應援球隊，按讚增加球隊「士氣數」。

(中時電子報)