新會期在即 南港換地案朝野議員聚焦風雲再起

台北市議會將在4月10日新會期開議，朝野議員共同關注的重要議案就是「南港換地案」。民進黨議員周柏雅仍強調他一貫反對的立場，國民黨議員李新則說可以理性討論，但中央換地的條件不能太粗糙；下會期國民黨書記長陳永德認為，北市府如果要強推本案通過，一旦在大會表決，國民黨未必會處於劣勢，他認為綠營中也有議員對此案仍有疑慮，柯市府的溝通仍要加把勁。

北市府預計以市府所有的立法院土地，與國有財產署交換南港區5塊土地，其中位於南港火車站對面的南港瓶蓋工廠用地總值19.1億元，是最具爭議的一筆；周柏雅上個會期對此案極力反對，他強調，此塊土地根據「文資法」，中央可無償撥用，而立院土地總值37.5億元價值不對等，台北市民等於吃了大虧。周柏雅說，還有無其他土地可考慮？抑或換地案真的如此著急處理？下個會期他仍會堅持反對本案。

李新表示，以目前中央的換地條件，北市是拿西裝換內褲，但立法院此前多次有新建、遷建之議，都胎死腹中，要立法院長期一直處於租借土地，也不盡情理，他支持理性討論，但關鍵在於條件不能太粗糙。

綠營議員劉耀仁則說，看起來中央沒有很急，最近沒聽說有新動作。陳永德則認為，交換過程一定要說服市議員，北市沒有損失，否則果真要表決，他判斷民進黨團可能有人會跑票，而無黨籍和民國黨等議席也未必支持市府，他勸柯市府要慎為。

國民黨議員王鴻薇則說，台北市長柯文哲把南港換地案和東區門戶計畫綁一起，其實就是為第二任畫大餅，但柯市長連目前的案子如世大運和大巨蛋都處理不好，如何讓市民放心，因此換地案與其說是市政重大計畫，不如說是柯文哲連任的籌碼。

上會期南港換地案在市議會委員會並未作決議，而逕送大會二讀，過程中遭到很強質疑，會期結束前未有結論，朝野議員都認為本會期開議後，此案勢必再搬上檯面，柯市府為推動東區門戶計畫，對南港換地案志在必得，北市財政局長陳志銘並保證10年過後，北市府換到的是另一個「信義計畫區」，言猶在耳，但市議員磨刀霍霍，市府必是一場硬仗。

(中時)