鼓勵陸客觀光 小三通落地簽費用降200
內政部今（3）發出公告表示，即日起至2018年3月底，大陸人民入境金門、馬祖及澎湖旅遊時申請小三通落地簽，費用將降200元。
公告指出，配合行政院於2000年制訂「離島建設條例」開放政策，以推動離島開發建設、健全產業發展及協助離島地區振興旅遊業，大陸民眾以旅行事由入境金門、馬祖及澎湖時向移民署申請落地簽，即日起實施費用減徵短期專案措施。
即每件600元的落地簽費用將降至400元，時間為期1年，至明年3月底止。
移民署長何榮村表示，該方案是金門縣政府建議，為鼓勵大陸居民多到金門觀光，雖簽證費收入減少，但來的人增加，促進觀光消費，也可以把減少費用的錢賺回來。
(工商)
關鍵字：金門
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