80歲阿嬤帶「老公」搭高鐵去旅行，故事超感動

黃玉秀阿嬤帶著已故先生的照片一起搭高鐵去旅行，紀錄片引發網友的感動。鐘武達翻攝。

黃鈺婷知道阿嬤黃玉秀思念阿公，建議她帶著阿公的照片搭高鐵去圓夢。鐘武達攝。

「阿義啊，坐車喔」！彰化縣80歲老阿嬤黃玉秀，為了幫過世的先生圓搭高鐵旅行的遺願，專程買了2張半票帶著先生的照片一起搭高鐵到高雄，孫女將過程拍成紀錄片《帶你搭高鐵》po網，引來12多萬鄉民的迴響與感動。

《帶你搭高鐵》在網路流傳，片中紀錄著80歲老阿嬤與老公「阿義」搭高鐵出遊的點滴，片中女主角黃玉秀，與掌鏡的孫女黃鈺婷家住彰化田尾鄉，她們娓娓說出這段故事的背後。

黃玉秀說，高鐵彰化站當年還在施工，老伴就經常說「等高鐵開通，我們一起帶孫女去高雄玩」。沒想到，前年12月彰化高鐵站通車前，老伴在9月就敵不過病魔先走。

她一直惦記老伴生前遺願，但不知道怎麼做，去年6月，因為孫女黃鈺婷建議，於是才有這趟「不一樣的旅行」。

黃玉秀說，出發前一天，她還特地到老伴靈堂前上香，交代「要跟緊，記得下車」，隨即挑選照片，準備搭乘高鐵時「讓他坐在旁邊」。隔天，到高鐵站說要買「兩張半票」，站務人員嚇一跳，但聽完她說出原委，也感動到決定破例協助購票。

黃鈺婷說，阿公與阿嬤愛鬥嘴，感情很好，當時她找2名朋友協助拍片紀錄，這段20多分鐘的紀錄片一直未公開，最近因清明節想起阿公，才貼在youtube頻道，想不到引起共鳴。她表示，希望透過《帶你搭高鐵》呼籲大家愛要及時，希望這股親情力量能繼續散播。

(中時)