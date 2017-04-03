醫師攜手米其林主廚開餐廳 首重食品衛生觀念
台南市永康區一名家醫科醫師陳宏曙與老婆陳怡伶投資開餐廳，找來旅外7年的米其林廚師李佳容掌廚，以歐、美對食品衛生的觀念做要求，食物不加味精與碳水化合物，將在地特色融入義大利菜做成創意料理。
39歲的李佳容父母都是公務員，他從小卻愛學做西餐，15歲就開始洗菜、做菜，大學選擇就讀觀光餐飲科系，講究食品衛生的他，卻常在夜市見到台灣人為了貪小便宜，不在乎食品的衛生程度，決心前往歐美進修。
旅外的7年，李佳容到過義大利、德國、法國進修，在法國「藍帶」專業餐飲學院唸書，在德國取得米其林廚師兩顆星認證，這段期間都是半工半讀，見識到歐美國家對食品衛生嚴格要求的觀念。
李佳容回台後在華航的華膳空廚服務，做到副主廚職位後離職，打算自己在外面闖天下，四處受邀到大飯店擔任客座主廚，在一次因緣際會下，發現與陳醫師對食品衛生要求觀念相近，決定受聘擔任KK義式餐廳主廚，從台南出發，打造一個餐飲集團。
傳統義式餐廳以義大利麵與燉飯為主，李佳容堅持不加味精、雞粉與碳水化合物，將台灣的吻仔魚清炒義大利麵，變成一道創意料理，他的無菜單料理更拿手，是客人的最愛的招牌菜單之一。
(中時)
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