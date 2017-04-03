習近平：歡迎芬蘭積極參與一帶一路
中國國家主席習近平明（4）日將陸續出訪芬蘭及美國，值此前夕，芬蘭「赫爾辛基時報」發表習近平的署名文章「穿越歷史的友誼」內容指出，中芬雙方有深厚友誼，同時中國歡迎芬蘭積極參與一帶一路。
此次訪問是習近平擔任中國國家主席後首次出訪北歐地區。陸媒援引該文章內容指出，北歐經濟發達、創新活躍，中國和北歐國家有著良好雙邊關係和真誠合作意願，雙方各領域交流合作穩步擴大。次區域合作是中歐關係有益補充，相信中國同北歐的密切聯繫將為促進歐洲繁榮和中歐關係發展作出貢獻。
歐洲當前形勢正在發生深刻複雜變化，中國認為，歐洲一體化順應歷史發展潮流，歐洲繁榮穩定有利於世界和平發展大勢，相信歐洲有智慧、有能力克服挑戰。在這一過程中，中國是歐洲值得信賴的伙伴。
文章表示，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中芬關係，堅持相互尊重、平等相待，通過互利合作謀求共同發展。中國連續14年成為芬蘭在亞洲最大貿易夥伴，雙方雙向投資增長強勁。
中國推進「十三五」規劃與芬蘭實施「2025發展願景」多有契合，雙方在創新創業、清潔能源、生物經濟、北極科研等領域務實合作將呈現更多新亮點。中方正在積極推進「一帶一路」建設，並歡迎芬方積極參與。
(工商)
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