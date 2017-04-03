火鍋店請客 100育幼院童大吃火鍋歡度兒童節
連鎖涮涮鍋火鍋業者今邀請藍迪兒童之家、懷德育幼院共100名師生，免費享用火鍋，院童們最小4歲、最大已高中，平時少有機會到市區用餐，都笑得燦爛，尤其冰淇淋和霜淇淋更是人手好幾隻，孩童偷偷說，老師都不太肯讓他們吃，冬天被下禁口令好久，終於可以正大光明大吃，現場洋溢歡樂笑聲。
兒童節連假太陽公公露臉，許多家長帶孩子出遊歡度佳節，但有許多幼童家逢變故，無法享受家庭溫暖，火鍋業者特別舉辦「孩子的幸福食光」活動，邀請藍迪兒童之家58位、懷德育幼院42位共100名師生，免費享用火鍋。
涮涮鍋創辦人張景德回憶起小時候種田的艱辛，直說：「想到都會掉眼淚！」但記憶中兒童節時總會收到一個小麵包，那種感動直到現在仍深植於心，因此希望也能讓院童們在逆境中感受到溫暖，平時就不定期到兒福團體、育幼院關懷，趁兒童節連假更希望他們能走出育幼院，特別規畫「孩子的幸福食光」活動，邀請他們到餐廳感受熱鬧氣氛。
張景德說，因孩子們平時都在沿海大園，特別找遊覽車專車載送到桃園市區，遊覽車業者聞言也大受感動，決定分毫不取，義務載孩子們來回，他也另外準備100份文具驚喜包，期許孩子們飽餐後更能在課業上奮鬥。
負責牽線的桃園市議員黃婉如，過去就曾帶院童搭機捷、出遊，特地到場關心，笑言大家都說她笨，照顧一群沒投票權的孩子，但她覺得看到孩子們滿足的笑容，比選票更開心，她也化身黃老師，督促孩子們不要挑食，要把青菜吃完，相約暑假再度出遊。
藍迪兒童之家主任李沛潔說，62名院童中，可以回家享受天倫之樂的不到10個，大部分院童都是家庭功能喪失、有家歸不得，感謝業者讓孩子們在連假期間也能出來走走、享受一頓豐盛幸福的餐點。
(中時)
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