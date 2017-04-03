觀光客買伴手禮 JASONS台北101旗艦店設專區
頂級超市JASONS MARKET PLACE近期斥資上億元啟動品牌升級計畫，台北101旗艦店花2個月先改裝，日前重新開幕，其他23店會陸續比照升級。因應101每年有300萬名國際旅客，JASONS 101旗艦店設有伴手禮專區；針對辦公樓上班族，引進六福皇宮旗下elite deli外帶熟食和中島水產現點現做的勝手丼。
700坪店裝分為6區，包括精緻熟食區、頂級精選肉品區、職人服務品酒專區、風格生活展演區、世界商品區、台灣伴手禮專區等主題專區，共有上萬種商品。強推獨家商品和品牌，包括英國名廚Jamie Oliver橄欖油、抹醬及特選醃製食材，與英國女王伊莉沙白二世欽點的皇室御用品牌Waitrose、美國百年糖果品牌See’s CANDIES百貨超市獨家店中店，以及「日本最難訂位餐廳」LA BETTOLA落合務主廚的獨門義大利麵醬料，連鎖墨西哥餐廳TACO BELL品牌系列商品。
其他超市少見的台灣伴手禮專區，精選佳德鳳梨酥、快車肉乾等台灣特色商品，多數服務人員具備雙語能力，包括日語或韓語，還有專業包裝達人擔任顧問，提供整合性的專業送禮服務；未來會與順豐宅配合作，可直送對岸，甚至還有代寄明信片，讓國際旅客從禮品的選購、包裝到送禮等服務。
5月底前每個周末將陸續推出英國、紐澳、義大利、中南美洲及東南亞等主題周，推出各國的精選商品及店內主題活動。
(中時)
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