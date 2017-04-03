兩年沒薯條吃 法國小鎮養老院申訴

法國一個小鎮的養老院住客，平日最期待的事情之一就是每兩週一次的「薯條日」，但自從院裡的炸薯條機於兩年前故障，他們就沒了這個樂趣，於是向市府求助。

法國第3電視台勃根地-弗朗石-孔泰地方台（France 3 Bourgogne-Franche-Comte）報導，位於聖馬塞爾市（Saint-Marcel）的一間養老院裡的住客，近期向市政府申訴，因為兩年來他們都沒薯條可吃。

根據報導，養老院住客很喜歡兩週一次的「薯條日」，這天登記用餐的人總是特別多，但自從院內廚房的炸薯條機於2015年初開始漏油、故障後，他們就失去了這個小小樂趣。

於是，住客們數度向養老院的指導單位和當地市長申訴，希望能換一台新機器。

但由於養老院廚房正好需要全面整修，估計經費約4000歐元（約新台幣13萬元），對這個小城鎮來說已是很大一筆開銷，沒有餘錢購置新的炸薯條機。

當地媒體報導了這個消息，也引起社群網絡對這個故事的興趣。

報導提到的最新消息是，有一名職業為專業廚具供應商的聽眾聽到廣播節目敘述這件事，決定提供一台炸薯條機，只是還不知道什麼時候能把這台機器送到養老院。1060403

(中央社)