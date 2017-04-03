TPGA成立50年 亞巡賽增至3場
台灣職業高爾夫協會（TPGA）今年成立50週年，台巡賽維持12場，次級的挑戰賽維持在9場，但在台灣舉辦的亞巡賽則增為3場。
TPGA日前公布年度賽事，台巡正規賽場數與去年一樣都是12場，第2級的巡迴賽「ThreeBond挑戰巡迴賽」（ThreeBond TPGA Challenge Tour）也維持在9場，規模並未改變。
但在台灣舉辦的亞巡賽從以往的2場增加到3場，仰德集團除連續8年舉辦亞巡賽仰德TPC錦標賽，今年首度增加1場總獎金30萬美元（約台幣930萬元）的亞巡賽「仰德傳承賽」。
TPGA理事長陳志忠表示，今年賽事的其他特色除了仰德集團將去年的國賓ADT「升級」到亞巡層級的仰德傳承賽以外，金鷹公開賽的獎金也增加台幣100萬元至700萬元，而ThreeBond挑戰賽的封關賽獎金也從70萬元提高到100萬元。
陳志忠說，這些都是TPGA一步一腳印，努力耕耘的成果，期待未來有更多的企業能繼續支持，共同為台巡賽展現更多元的面貌，也將賽事提升到更高的規格。1060403
(中央社)
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