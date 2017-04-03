我要評比

轎車被貨車壓扁！駕駛乘客奇蹟僅受輕傷

30歲徐姓男子3日凌晨駕車載著22歲游姓女子從中壢回台北，行駛國道一號北上34.3公里時，準備從內側切換到中間車道時不慎失控撞上39歲賴姓男子駕駛的貨車，貨車因此失控壓扁轎車，徐男、游女在民眾協助下破窗逃出，並無明顯外傷，送醫後幸無大礙，肇事原因仍待警方進一步釐清。

警方調查，徐姓駕駛準備從內側車道切換至中間車道時，外側正好也有輛銀色車輛準備切換至中間車道，徐男車輛因此飄移、撞上外側車道貨車。

警方現正通知銀色轎車車主說明，釐清事故責任。

(中時)