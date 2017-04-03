新北投車站挨批像樣品屋 柯P：做工很細耶

新北投車站歸鄉，一連舉辦4天晚會歡慶開幕，昨天剛回台的台北市長柯文哲晚間出席揭牌活動，正式宣布新北投車站落址「七星街一號」。今天首度見到重組完工的車站，柯直說「很感動」，面對文資團體抨擊車站像「樣品屋」，他則笑說，「這做工很細耶，拜託哩。」

新北投車站4月1日開幕，迎接101歲生日，當天柯文哲在印度出訪，未出席開幕活動，今特別到場揭牌，稍晚將在七星公園的那卡西音樂會上獻唱。柯表示，北投是台北市公民團體運作最好的地方，車站過了100年後能回到北投，要感謝很多當地人。

對於文資團體不滿車站未回到原址，且木料參雜太多新料，已失去原味。柯文哲表示，車站經過兩次拆遷，一次是到彰化重組，回來北投又拆一次，整理之後發現木料只剩70％，一定得加新木料，否則車站就要「縮水了」。

至於重組地點，柯強調，原址是蓋在現在的馬路上，府內做過很多次演練，交通局拼死反對蓋在路上，認為交通一定會有問題。因此不論是地點或是用料，已是在現有基礎上的最好設計。

媒體追問，怎麼看待文資團體諷刺像「樣品屋」，柯笑說，不會啦，很漂亮啊，看到覺得很感動，車站做工很細，已經很好了，「這樣像樣品屋？拜託哩。」

(中時)