新北投車站挨批像樣品屋 柯P：做工很細耶
新北投車站歸鄉，一連舉辦4天晚會歡慶開幕，昨天剛回台的台北市長柯文哲晚間出席揭牌活動，正式宣布新北投車站落址「七星街一號」。今天首度見到重組完工的車站，柯直說「很感動」，面對文資團體抨擊車站像「樣品屋」，他則笑說，「這做工很細耶，拜託哩。」
新北投車站4月1日開幕，迎接101歲生日，當天柯文哲在印度出訪，未出席開幕活動，今特別到場揭牌，稍晚將在七星公園的那卡西音樂會上獻唱。柯表示，北投是台北市公民團體運作最好的地方，車站過了100年後能回到北投，要感謝很多當地人。
對於文資團體不滿車站未回到原址，且木料參雜太多新料，已失去原味。柯文哲表示，車站經過兩次拆遷，一次是到彰化重組，回來北投又拆一次，整理之後發現木料只剩70％，一定得加新木料，否則車站就要「縮水了」。
至於重組地點，柯強調，原址是蓋在現在的馬路上，府內做過很多次演練，交通局拼死反對蓋在路上，認為交通一定會有問題。因此不論是地點或是用料，已是在現有基礎上的最好設計。
媒體追問，怎麼看待文資團體諷刺像「樣品屋」，柯笑說，不會啦，很漂亮啊，看到覺得很感動，車站做工很細，已經很好了，「這樣像樣品屋？拜託哩。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。