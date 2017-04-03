高鐵將漲價？交通部：請高鐵審慎評估

我要評比

由於行政院主計總處公告的台灣地區消費者物價指數變動率（GICP）累積變動率達3.11％，交通部依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」中，只要GICP累積變動率超過3％，就要調整核定基本費率，因此已於3月31日公告高鐵基本費率標準，從每人每公里4.009元調整至4.134元。也就是說，台北－左營將可能從現行1490元調整至1570元，調高80元，漲幅約5.36%。

對此，政務次長王國材表示，雖然依據BOT合約高鐵公司有依據可以調整，但是高鐵公司董事會仍需審慎評估，除考量經營成本外，也需要考慮前年底財改才降價，民眾不期待調漲。交通部也會以大股東身分在董事會表達此看法。

台灣高鐵公司也說，高鐵將依合約機制，考量公司營業成本、市場競爭力、旅客需求等進行整體評估，無論調整與否，都要提報董事會討論，外界不必過度臆測，一旦有結果會儘速公告。雖然交通部身為高鐵最大股東，但高鐵局也說，尊重高鐵公司決定。

高鐵董事會雖每月皆召開開例行會議，但確切何時將討論漲價一案排入討論尚未可知，且高鐵5月24日就要改選董事，也可能在改選董事後再處理。

(中時)