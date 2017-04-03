民團斬首蔣公 柯P：這樣台灣有更和諧嗎？

台北市長柯文哲上周到東南亞出訪，公開反對去蔣化，引發各界議論，今台灣建國工程隊在北市府附近斬首蔣公銅像，表達不滿，還嗆柯文哲「不配當260萬人的市長」。柯晚間出席活動談到此事，搖搖頭嘆說，「這樣做，台灣有更團結和諧嗎？」

柯文哲表示，讓台灣團結在一起需要用很大的力氣，自己到國外出訪一趟，發現台灣在世界要存活已經很艱辛了，處境那麼艱難，裡面自己還打成一團，「是在幹什麼？」對於民間團體的作為，他只問一句，這樣做之後，台灣社會有更團結嗎？

(中時)