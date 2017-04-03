連戰月退被砍 柯P：還有18萬喔？

蔡英文政府推動年金改革，今傳出前副總統連戰月退金遭銓敘部大砍，從47萬縮水到18萬。晚間台北市長柯文哲出席新北投車站揭牌活動，對此大笑三聲說，自己每天做得要死，一個月都沒有18萬。媒體追問意思是砍得好嗎？柯急忙搖頭，笑說「他還有18萬喔，我都沒有。」

(中時)