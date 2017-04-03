睽違30年 港口宮鑾駕再見大天后宮媽祖
東石港口宮媽祖睽違30年後再到諸羅城遶境，「海線大哥」林水樹今天以東石港口宮榮譽主委身分，為港口宮媽祖扶鑾駕，與嘉義市城隍廟大天后宮媽祖會香，前議長林承勳也低調現身，各方信眾擠爆廟埕，人聲鼎沸，熱鬧非凡。
嘉義市城隍廟總幹事葛永樂說，城隍廟後方原本有座諸羅天妃宮，因燒毀而改建為現今嘉義市大天后宮，今年建宮300周年，城隍廟特地擴大舉辦慶祝媽祖聖誕千秋活動，今天進行天妃巡境佑諸羅祈福平安遶境，東石港口宮媽祖、嘉義市朝天宮、奉天宮、南興宮、鵬思宮、南天門震天宮等6家宮廟一同慶讚。
東石港口宮媽祖自1987年到嘉義市會香後，距今已30年未曾與嘉義市城隍廟大天后宮媽祖碰面，今天再次會香，深具意義，港口宮媽祖進諸羅城遶境1天，傍晚返程之前，因遶境受到信眾熱情參拜，時間延宕，榮譽主委林水樹扶港口宮媽祖鑾駕，在城隍廟埕向大天后宮媽祖揮別致意，來不及入廟停駕，隨即啟駕返宮。
城隍廟董事長葉源助代表贈送一面金牌，向港口宮媽祖表達敬謝，林水樹代表接受贈禮，他對隔了30年再到諸羅城遶境的心情，歡喜表示「很好啊！」。
(中時)
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