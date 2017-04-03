自由車》馮俊凱摔車腦震盪 後續賽程將暫停

馮俊凱意外摔車，導致腦震盪，車隊為了安全起見，宣布阿凱將休戰數周。（照片來源：bettiniphoto）

效力世界一級車隊巴林美利達的台灣車手馮俊凱，昨在比利時舉行的環法蘭德斯古典賽意外摔車，傳出輕微腦震盪狀況，儘管沒有其他傷勢，但經過車隊精密檢查後，確定阿凱接下來的賽程將暫停參賽，必須休息數周。

馮俊凱今年受到巴林美利達隊熱切期待，不但今年一月就開始參賽，更安排多場歐洲春季古典賽，阿凱過去一向在古典賽道表現不佳，但今年狀況逐漸穩定，雖還是未能完賽，但相較過去已有長足進步，看得出他不斷努力適應古典賽道獲得成果，不過來到第4場古典賽環法蘭德斯，他在距離終點前121公里的石板路段摔車，還出現腦震盪症狀。

環法蘭德斯賽程全長260.8公里，馮俊凱不但摔車未完賽，還被診斷出中度腦震盪，儘管傷勢穩定、意識清楚，身體也沒有受到其他傷害，但經過詳細檢查，車隊還是認為阿凱需要長期休養，預計將有數周時間，至於休養時間長短，將視恢復狀況而定。

巴林美利達原本安排馮俊凱參加多場單日古典賽，阿凱完成前3場，在第4場發生摔車意外，原本他接下來還要參加包括有「北方地獄」封號的巴黎盧貝賽，因傷勢緣故，他應無法趕上本月9日舉行的大賽，無緣連續第3年參賽、爭取完賽機會。

(中時電子報)