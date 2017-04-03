未來事件交易所調查落後 林岱樺諷：參選人應誠實面對民調
未來事件交易所調查網路民眾對高雄市長綠營參選人的支持度，原本實體民調落後的劉世芳，3日竄上第二名，甚至一度超過先前保持領先的陳其邁；而最早實體民調第二名的林岱樺，這次敬陪末座，她意有所指回應，操弄突兀非科學的數字，或可暫時矇混，但最終還是會回歸真實民意。
未來事件交易所調查2018年高雄市市長候選人網路看好度，結果一路落後的劉世芳今天上午竟竄上第二名，中午還一度超過第一名陳其邁，不過網路民調變動速度快，晚間劉世芳又掉回第三名，第二名則是管碧玲。
倒是去年底實體民調高居第二名的林岱樺，在這次未來事件交易所調查中，卻敬陪末座。她晚間發出新聞稿，指團隊內部民調顯示，她仍如同前幾份民調一樣，維持在前兩名，並強調若黨內同志願意同步公布民調詳細報表，她也非常樂意公開資訊。
林岱樺也略帶諷刺表示，身在民主國家，參選人應誠實面對民調數字，「操弄突兀非科學的數字，或許可以暫時矇混，但相信市民心裡是有數的，最終的民調也會呈現真實的民意」。
劉世芳今天則是行程滿檔，對於網路民調結果，僅透過幕僚回應說，調查僅供參考，感謝支持，團隊會以平常心看待，一步一脚印拜訪，繼續努力。
針對未來事件交易所民調數字，陳其邁陣營則表示沒有回應。
(中時)
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