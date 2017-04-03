新北投車站揭牌 柯文哲直呼好感動
百歲建築新北投車站回娘家，台北市長柯文哲今晚揭牌，門牌號碼為七星街1號。對於文資團體認為用料縮水、像樣品屋，柯文哲說，「不會啦，做工很細」，直呼好感動。
新北投車站建於民國5年，民國77年因鐵路淡北線改為捷運而面臨拆除命運，由當時「台灣民俗村」負責人施金山以1元買下，運至彰化異地重組，民間、政府為讓新北投車站「回娘家」，多次奔走。
不過，新北投車站在拆解、重組、遷回過程中，政府與民間團體經歷多次磨合，包括遷回原址（現為大馬路）或離原址50公尺的七星公園內，討論多次，最終決議落腳七星公園，柯文哲今晚揭牌。
柯文哲受訪時表示，北投區是北市公民團體運作最好的地方，認為新北投車站在百歲時歸鄉，要謝謝很多北投當地的人；至於文資團體批評其用料不足、像樣品屋，柯文哲說，「這拆過2次，一次拆到彰化重組、搬回來又再拆一遍，整理後只變70%，一定要加新的木料進去，不然車站就要縮水了。」
柯文哲強調，新北投車站很漂亮，「我覺得好感動，做工很細，這很好了，什麼樣品屋？」他也表示，本來新北投車站要遷回原址，但府內演練好幾遍，「交通局拚死反對，交通無法解決啊。」1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。