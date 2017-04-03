大坵島尋鹿 馬祖下一波旅遊明星

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馬祖北竿繼芹壁聚落、藍眼淚之後，大坵梅花鹿將是另1張王牌。隨著賞餵梅花鹿，與人親近的畫面傳送，今年清明連假開始，連江縣政府與民間合作南北竿往大坵固定航班往返。

馬祖這項新遊程，已有台灣遊客慕名而去，各地遊客登島尋鹿，大小朋友驚艷、開心。大坵生態之旅4月至10月開航，歡迎遊客預約前往觀景賞鹿，體驗慢活旅程。

縣政府表示，為發展大坵生態旅遊資源，已委請專業單位規畫管理及經營；同時，擴展北竿旅遊版圖及連結北竿、大坵動線，縣府推動大坵步行橋完成之後，到大坵更加便利。1060403

(中央社)