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杜特蒂接見童軍 不罵髒話談殺人

中央社
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菲律賓總統杜特蒂今天與菲律賓童軍的小朋友們見面，談話中少了耳熟能詳的三字經，但仍難脫暴戾之氣。

杜特蒂今天以菲律賓童軍總領袖的身份，在馬拉坎南宮會見了童軍代表，並宣稱他專殺摧毀小朋友光明前途的人。

他說，「我今天不罵髒話，只談殺人。誰敢動我們的小朋友、我們的青少年，我就殺了他們！」台下響起熱烈的掌聲。

「馬拉坎南宮廣播暨電視機構」（RTVM）在YouTube頻道張貼了影片。

身穿童軍服的杜特蒂說，兒童和青少年是國家未來的領袖，「所以我要趁早保護你們，不受毒品所害。」

杜特蒂也鼓勵童軍們長大後參加大學的「後備軍人訓練團」（ROTC），「這樣你們就可以學會用槍，學會與敵人戰鬥。」

他也提及毒品的可怕，並以開玩笑的方式說明政府強力掃毒的原因，「我憎惡毒品，因為等我們老了，需要你們來照顧，如果你們都成了毒蟲，那誰要來照顧我們？」

競選期間以掃毒作為主要政見的杜特蒂，上任後兌現諾言，令警方展開了嚴厲的掃毒行動，從去年7月1日迄今，已有2600多名毒嫌因拒捕被警察擊斃。

另有4000多名疑似涉毒者被不明人士槍殺，馬拉坎南宮表示這些並非政府授意及默許的殺戮。

菲國掃毒行動引起的人權爭議，招致美國與歐洲聯盟的關切。1060403

(中央社)

關鍵字：童軍杜特蒂掃毒我們馬拉坎南宮
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