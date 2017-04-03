幾經波折 菲政府與菲共重啟和談

我要評比

經過杜特蒂總統臨時提出4項條件的短暫波折，菲律賓政府與菲律賓共產黨今天在荷蘭重啟和談，雙方預料討論停火及扶貧議題。

根據菲共政治單位「國家民主陣線」（NDF）的臉書，菲律賓政府與菲共的和談小組，已在荷蘭諾德威克展開第4輪的和談。

這一輪的談判原訂昨天開啟，但因杜特蒂同日在民答那峨島大城卡加延德奧羅市（Cagayan De Oro）發表演說時，要求菲共接受4項條件，導致談判延期1天。

杜特蒂提出的4項條件包括雙方簽署雙邊停火協定、菲共停止向商家徵收「革命稅」、菲共釋放所有俘擄的軍警及官員，以及政府不承認菲共的任何領土聲索。

NDF在臉書專頁張貼了多張開幕儀式的照片，包括菲共創始人席森（Jose Maria Sison）發表開幕致詞之影。

在這1輪談判中，政府與菲共將協商社會經濟改革綜合協議（CASER）、尊重人權暨國際人權法綜合協議（CARHRIHL），以及雙邊長久停火等議題。

杜特蒂表示已與身在荷蘭的談判小組通話，就菲共提出的條件進行評估。

第4輪和談將持續到4月6日，由挪威政府擔任協調者。

菲國歷任政府與菲共的和談停停走走，菲共創始人席森因曾是杜特蒂的大學教授，透過這層關係，杜特蒂就任總統之後，雙方回到談判桌上。

然而，去年8月菲共要求杜特蒂釋放400多名政治犯遭拒，並宣布終止停火，雙方談判再次破裂。今年3月上旬，雙方談判小組於荷蘭進行「後門協商」，同意恢復和談。

菲共成立於1968年，它的武裝單位「新人民軍」作亂多年，導致4萬多名戰鬥人員以及平民喪生。經過多年掃蕩，新人民軍成員已從全盛時期的2萬5000人減至4000多人。1060403

(中央社)