簡宏霖脫了！寫真書露胸毛man味破表
電眼型男簡宏霖脫了！他入行10年來，唱片、主持、電視廣告、平面模特、電影、偶像劇都參與過，經紀公司特別為他安排個人寫真書發行計畫，並選在他4月4日生日前曝光第一波man味十足性感照。他感性說：「10年了，謝謝喜愛我的粉絲，這本書，是我私底下最真實的樣子，今天我不做明星，希望透過這本書，讓你們更貼近簡宏霖，看見每個不同面向的我。」
簡宏霖回憶，去年剛拍完《我的極品男友》，正在放鬆渡假時，收到通知說要發寫真書，且還要有性感養眼的畫面，當下看著自己過度幸福的肚腩，一直碎唸「完蛋了、幹嘛啊、何必呢」，足足花了好幾天才做好心理建設；而要求完美的他，在經過兩個月的訓練跟飲食控制，簡宏霖說身上的肌肉雖然不敢說完美，但該有的也都有了，算是給自己打了80分。
拍攝當天，因寒流來襲氣溫陡降，他裸上身衝浪又在岩石上忍著海浪拍打，當攝影師要求他在海水裡對鏡頭放電時，全身狂發抖的他直呼真的電力十足到「皮皮挫」，因爲太冷，發抖時全身緊繃，加上本身毛髮旺盛，反而讓肌肉線條更加明顯、更有男人味，連一旁的女性工作人員都看到入迷。他收工沖洗時，攝影師也不放過他淋浴的畫面，他搞笑問：「這是狗仔隊發來的攝影師嗎？」
除了展露性感之外，簡宏霖還扮演咖啡廳店長、在陽光下彈著吉他、穿著雅痞風穿梭在台北街頭，展現都會型男的多重面貌。」簡宏霖首本同名寫真書，即將在4月6日開始預購，4月19日正式發行。
(中時)
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