劉時豪跪地開轟 台打者甩棒再登大聯盟官網
Lamigo桃猿昨日（3日）在雙重賽第2戰交手富邦悍將，捕手劉時豪8局下代打轟出逆轉3分全壘打，擊球後還順勢跪地甩棒，這一擊不僅幫助桃猿以6比5贏球，劉時豪的霸氣動作也登上大聯盟官網「Cut 4」。
當時桃猿還以3比4落後，一、三壘有人的情況下，桃猿總教練洪一中換劉時豪登場代打，加盟職棒前3年僅敲1轟的劉時豪，抓準張耿豪投出的第1球就轟出驚天3分炮，而且他揮棒後順勢單膝跪地，看著球飛上看台再把球棒往旁邊一甩，這畫面也引發熱烈討論。
大聯盟官網「Cut 4」今天特別撰文提到劉時豪的「跪地甩棒」，文中提及，Lamigo桃猿昨晚的大英雄咬中一記內角球，把球送到右外野深遠處，當時他單膝跪地，手上的棒子看起來就好像是自己脫手，有如在慶祝自己的功勞。
這不是國內打者首次因甩棒登上大聯盟官網，2015年世界12強賽，代表中華隊出征的王柏融（Lamigo桃猿）在面對加拿大一戰轟出追平2分炮，這支全壘打不僅激勵人心，他擊球後的瀟灑甩棒也是話題十足，被「Cut 4」撰文討論。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。