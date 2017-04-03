劉時豪跪地開轟 台打者甩棒再登大聯盟官網

2日桃猿與富邦雙重賽晚場比賽，8局下劉時豪代打敲出右外野逆轉3分炮，擊球後順勢跪地甩棒。（中央社資料照）

Lamigo桃猿昨日（3日）在雙重賽第2戰交手富邦悍將，捕手劉時豪8局下代打轟出逆轉3分全壘打，擊球後還順勢跪地甩棒，這一擊不僅幫助桃猿以6比5贏球，劉時豪的霸氣動作也登上大聯盟官網「Cut 4」。

當時桃猿還以3比4落後，一、三壘有人的情況下，桃猿總教練洪一中換劉時豪登場代打，加盟職棒前3年僅敲1轟的劉時豪，抓準張耿豪投出的第1球就轟出驚天3分炮，而且他揮棒後順勢單膝跪地，看著球飛上看台再把球棒往旁邊一甩，這畫面也引發熱烈討論。

大聯盟官網「Cut 4」今天特別撰文提到劉時豪的「跪地甩棒」，文中提及，Lamigo桃猿昨晚的大英雄咬中一記內角球，把球送到右外野深遠處，當時他單膝跪地，手上的棒子看起來就好像是自己脫手，有如在慶祝自己的功勞。

這不是國內打者首次因甩棒登上大聯盟官網，2015年世界12強賽，代表中華隊出征的王柏融（Lamigo桃猿）在面對加拿大一戰轟出追平2分炮，這支全壘打不僅激勵人心，他擊球後的瀟灑甩棒也是話題十足，被「Cut 4」撰文討論。

(中時電子報)