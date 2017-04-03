鯊魚咬斷獨木舟 澳男子驚心40分逃死劫
澳洲男子克雷登昨天在布里斯本外海划獨木舟時，被鯊魚大口咬掉半截船身，他嚇得失魂落魄，在殘餘的船身上撐了40分鐘後獲救，幸運保住小命。
英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，39歲的克雷登（Gavin Kleidon）昨晚原本一派悠閒，在布里斯本（Brisbane）外海的摩頓灣（Moreton Bay），划著長6.5公尺的獨木舟前往泥島（Mud Island），不料鯊魚突然由後方發動攻擊。
他告訴澳洲廣播公司（ABC），他從沒見過這種獵食動物，但船斷落海後立即就知道是怎麼回事。
克雷登說：「我眼看著我船身的後半段漂走，很快就知道它是什麼。」
他表示：「我盡快爬回船上。船身沈得很快，這讓我有點緊張。我想找船槳，不幸它也漂走了。」
克雷登躺在獨木舟殘骸的頂部，海浪打過他的頭頂。但他盡力保持沈著，由防水盒裡拿出手機，向救難單位求助。
他說，由於海岸上有明顯的地標，他對自己身在何處「稍有概念」，但在距海岸約5公里的海上經歷了40分鐘的緊張等待，海上警察才靠著飛往布里斯本機場的飛機幫忙找尋而發現他。
克雷登說：「我知道它可能很快就游走了，但也可能仍在附近，當時我不確定是何者，緊張死了。」
澳洲「陽光海岸日報」（Sunshine Coast Daily）報導，儘管喜好海上活動的克雷登在夏威夷見識過5公尺的大浪，他表示與這次陷入險境的40分鐘相比，根本微不足道。
他在待救時也打電話給妻子。她也曾差點遭鯊吻，幾年前在布里斯本河遇上鯊魚攻擊，幸運脫離險境，只有獨木舟留下鯊口咬痕。
專家表示，由於水上運動日漸熱門，以及吸引鯊魚的魚群移到比較接近岸邊，鯊魚攻擊事件逐漸增加，但造成死傷的情況仍很罕見。1060403
(中央社)
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