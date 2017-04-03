俄羅斯聖彼得堡地鐵爆炸 傳10人死亡

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俄羅斯聖彼得堡地鐵3日發生爆炸，傳10人死亡。（圖／取自推特）

俄羅斯聖彼得堡地鐵爆炸，傳出10人死亡，數十人受傷。（圖／取自推特）

（20：50更新內文，普丁接獲簡報）俄羅斯媒體報導，俄羅斯第二大城市聖彼得堡一處地鐵站3日發生爆炸。事故現場圖片顯示，一列地鐵的車廂門被炸開，傷者躺在車站月台上。俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）指出，死亡人數可能至少10人，另釀50人受傷。

據國際傳真社（Interfax）報導，至少有50人受傷，其中一次爆炸可能涉及榴霰彈。據路透引述俄羅斯緊急消息人士的話說，聖彼得堡地鐵爆炸只有一次。

消息來源指出，爆炸發生的地鐵站為先納亞廣場站，該站正在緊急疏散乘客，另聖彼得堡所有地鐵站已關閉。

路透報導，俄羅斯總統普丁正在聖彼得堡與白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）開會，他獲知爆炸的消息後，說還不清楚爆炸的原因，但正在進行調查，不過不排除包括恐攻在內的一切可能。

過去多年來，俄羅斯一直是車臣激進分子攻擊的目標，車臣叛軍領袖一再威脅，將進一步發動更多攻擊。俄羅斯參議員歐澤洛夫（Viktor Ozerov）告訴國際傳真社，爆炸看起來像是恐怖攻擊。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，兩次爆炸是由內裝鐵釘與金屬碎片的土製炸彈所引發。

(中時電子報)