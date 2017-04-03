俄羅斯聖彼得堡地鐵爆炸 傳10人死亡
（20：50更新內文，普丁接獲簡報）俄羅斯媒體報導，俄羅斯第二大城市聖彼得堡一處地鐵站3日發生爆炸。事故現場圖片顯示，一列地鐵的車廂門被炸開，傷者躺在車站月台上。俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）指出，死亡人數可能至少10人，另釀50人受傷。
據國際傳真社（Interfax）報導，至少有50人受傷，其中一次爆炸可能涉及榴霰彈。據路透引述俄羅斯緊急消息人士的話說，聖彼得堡地鐵爆炸只有一次。
消息來源指出，爆炸發生的地鐵站為先納亞廣場站，該站正在緊急疏散乘客，另聖彼得堡所有地鐵站已關閉。
路透報導，俄羅斯總統普丁正在聖彼得堡與白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）開會，他獲知爆炸的消息後，說還不清楚爆炸的原因，但正在進行調查，不過不排除包括恐攻在內的一切可能。
過去多年來，俄羅斯一直是車臣激進分子攻擊的目標，車臣叛軍領袖一再威脅，將進一步發動更多攻擊。俄羅斯參議員歐澤洛夫（Viktor Ozerov）告訴國際傳真社，爆炸看起來像是恐怖攻擊。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，兩次爆炸是由內裝鐵釘與金屬碎片的土製炸彈所引發。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。