大咖男星將拍AV 「他」終於跳出來承認了！
藝人身分一直成人情色圈的最愛，現在不僅女星下海拍片造成轟動，連男星轉職當AV男優都讓人超期待，日前AV片商「K.M.Produce」高調預告，將有大咖男星加盟，放話此男星有一定知名度，引發外界高度好奇，更開出「預測名單」，陣容華麗，光是想到其中之一若真下海，絕對讓人震驚！而這份好奇心如今得以解套，前天日本藝人林下清志，在部落格認了這AV超新星說的就是他！
「K.M.Produce」超新星AV男優身分讓人好奇到不行，網友曾參照片商給的線索，推測出三名可能的男藝人，分別是戲劇男神成宮寬貴、特攝片偶像山本裕典以及搞笑紅星狩野英孝，理由是此三位鴻人都因醜聞而大傷形象，到達幾乎斷了演藝路的程度，寬衣解帶拍AV賺生活費的可能性很高。
然真相永遠讓人猜不透，日本知名節目《痛快！Big daddy》來賓、本身有過7段婚姻的51歲奇人男星林下清志，前天撰寫了一篇部落格，表示孩子都成年了，他已盡身為人父的最低限度責任，未來要為自己而活，因此決定加盟「K.M.Produce」，還透露片商官網最近將會公布與他交戰的AV女優身分，消息一出讓大批網友湧入KMP官網，一度造成當機。
林下清志人生如戲，他出道前曾是柔道整骨師，某任前妻是演藝人員，因此他跟隨老婆腳步，關掉了道館，出道也當起藝人，而他七度結婚七度離婚，對婚姻關係有一番獨特的見解，而7段婚姻為他帶來20名子女，這樣的他不僅跑通告，還出了書，如今更說要AV出道，讓不少網友直呼想都想不到，盼他成為「加藤鷹第二」，但由於林下清志是在4月1日愚人節當天po文，因此目前還不知此事是否為真。
(中時電子報)
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