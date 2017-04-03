達賴重返達旺心激動 首次享有自由之地

達賴喇嘛回到58年前從西藏逃出抵達的印度阿魯納查省（大陸稱藏南地區）。他說，每次訪問達旺（Tawang）都讓他心情非常激動，因為這是他第一次享有自由之地。

根據「印度快報」（The Indian Express）網站報導，達賴喇嘛今天在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）回顧他1959年逃到印度時的情況，他說，「我每次回到這些地區，達旺地區，都讓我心情非常激動。因為這是他第一個可以享受到自由的地方。」

中共在中國大陸建立政權後，雖然聲稱要「和平解放西藏」，但隨後派共軍入藏鎮壓藏人抗暴，在擔心達賴喇嘛的安全下，一批藏人簇擁著達賴喇嘛逃往印度，先抵達阿魯納查省達旺，並由印度邊境護衛隊護送。

達賴喇嘛昨晚展開印度東北部的阿薩姆省（Assam）和阿魯納查省的12天訪問，他先在阿薩姆省古瓦哈蒂市（Guwahati）與當年護送他的邊境衛隊退役成員納仁強杜拉達斯（Naren Chandra Das）相擁，場面動人。

「印度新聞信託社」（PTI）報導，達斯回憶起，當時年紀尚輕的達賴喇嘛喬裝成士兵以躲避共軍追捕，經歷13天跋涉、翻越喜馬拉雅山抵達印度後，他奉命不得與達賴喇嘛交談的情景。

中共當局對印度政府准許達賴喇嘛造訪主權爭議地阿魯納查省感到不滿，多次表達抗議。

此外，達賴喇嘛還參觀ITA藝術中心，這是達賴喇嘛應邀參加即將舉行號稱印度最大河流節慶「納瑪米布拉馬普特拉節慶」行程的一部分。

「大克什米爾報」（Greater Kashmir）報導，達賴喇嘛在答覆強迫改信印度教等宗教轉換問題時說，強行逼人轉換宗教信仰不是好事。

達賴喇嘛又說，基本上，無論你接受宗教信仰與否，這應該是個人自己的選擇，必須要有完全的自由才能選擇宗教信仰。

他指出，雖然自己是佛教徒，但從未想要在西方傳播佛教，宗教信仰轉換會製造混亂，所以他不支持強制轉換宗教信仰，但如果有人自願改變宗教信仰，那就應該放他自由。

在崇尚印度教至上和國族主義的印度人民黨（BJP）執政後，根據國際組織報告，激進印度教份子更加活躍，暴力強迫穆斯林和基督徒改信印度教的事件激增。1060403

(中央社)