利菁秀節目影片 侯怡君：無法還原真相

藝人侯怡君指曾遭藝人利菁節目羞辱，利菁今天在臉書分享該集影片，回擊「沒有的內容，到底要人怎麼道歉」；侯怡君說，剪輯播出影片無法還原錄影過程真相，

侯怡君日前扯進利菁與藝人羅霈穎「紅鞋恩怨」，直指利菁不該用一雙鞋炒新聞，脫口一句「人妖就是人妖」，掀性別歧視風波。事後出面道歉，並泣訴10年前上利菁節目，利菁拿她緋聞男友蕭大陸開玩笑，指她與許純美「共事一夫」。

上午利菁在社群網站臉書（facebook）分享該集節目表示，「沒有的內容，到底要人怎麼道歉？既然影片中沒有播出的內容，何來父母上街都受辱？何來人人問妳？如何圓自己的謊呢？」

利菁說，「下了節目，不滿意可請製作剪掉，或要求主持人當場解釋道歉（突然間出現10年來聽都沒聽過的事），當可避免誤會」。領酬勞、做專訪，「10年後失言後掰出一句話來做文章？合理嗎？」

侯怡君晚間透過經紀公司發聲明強調最後一次回應，澄清向來低調，不會炒新聞也不想炒新聞。「該剪輯播出的影片片段，是無法完整呈現10多年前錄影過程的真相」；對原毫無交集的兩個藝人，傷害也不會是無中生有。

她說，已浪費過多媒體資源，對她造成再次傷害，曾不堪過程與再次面對後的風波，「現在的我只覺得身為女人不該再為難女人」。身為主持人，更不應以節目效果合理化語言暴力，反而更要自娛娛人，做出對社會有正面能量影響的節目。最後強調該放下，向前走了。1060403

(中央社)